Гуманітарні штаби для переселенців із Луганщини відкриваються в обласних центрах — Гайдай

Гуманітарні штаби для переселенців з Луганської області почали відкриватися в областних центрах на західній частині України. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай з посиланням на інформацію Кремінської міської військової адміністрації.



Він розповів, що Кремінська міська військова адміністрація стала координатором з гуманітарних питань тимчасово переміщених осіб Луганщини, які виїхали до західних регіонів України.



Гуманітарний штаб вже працює в Рівному на вулиці Фабричній, 20. Для таких же штабів у Луцьку, Львові та Житомирі шукають приміщення.



« Люди можуть отримати у штабі не лише гуманітарну допомогу, а й проконсультуватися щодо соціальних, медичних, юридичних питань, вирішити проблеми з пошуком житла», — зазначив Гайдай.