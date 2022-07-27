Российская армия продолжает обстрелы территории Сумской области

Армия России продолжает обстрелы территории Сумской области, зафиксированы обстрелы ряда общин региона. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Около 12 минометных прилетов были зафиксированы в Эсманской громаде, вечером 26 июля 17 раз из миномета и 12 раз из РСЗО «Град» была обстреляна Краснопольская община.



Живицкий также сообщил, что пострадала от обстрелов российской армии Середино-Будская община. По его информации, в полдень 26 июля был прилет из миномета по территории одного из сел общины, а вечером начался минометный обстрел, зафиксировано 14 прилетов. Глава Сумской ОВА написал, что в результате обстрела Середино-Будской общины оккупантами повреждены окна в домах, заборы, линия электропередач и трансформатор, также разбиты строения одной из баз отдыха. Живицкий отметил, что из-за обстрела была ранена 65-летняя женщина – сторож базы.



Кроме того, вчера, 26 июля, около 21:30 российские войска обстреляли из гранатометов Шалыгинскую общину, 18 прилетов. Обошлось, по словам Живицкого, без потерь и разрушений.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что российские войска накрыли огнем два района региона – Никопольский и Криворожский.