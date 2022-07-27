Російська армія продовжує обстріл території Сумської області

Армія Росії продовжує обстріл території Сумської області, зафіксовано обстріли декількох громад регіону. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Близько 12 мінометних прильотів було зафіксовано в Есманській громаді, увечері 26 липня 17 разів з міномету та 12 разів із РСЗВ «Град» було обстріляно Краснопільську громаду.



Живицький також повідомив, що постраждала від обстрілу російської армії Середино-Будська громада. За його інформацією, опівдні 26 липня був приліт з міномету по території одного із сіл громади, а ввечері розпочався мінометний обстріл, зафіксовано 14 прильотів. Голова Сумської ОВА написав, що внаслідок обстрілу Середино-Будської громади окупантами пошкоджено вікна в будинках, паркани, лінію електропередач і трансформатор, також розбито будівлі однієї з баз відпочинку. Живицький зазначив, що через обстріл було поранено 65-річну жінку – сторожа бази.



Крім того, вчора, 26 липня, близько 21:30 російські війська обстріляли із гранатометів Шалигінську громаду, 18 прильотів. Обійшлося, за словами Живицького, без втрат та руйнувань.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що російські війська накрили вогнем два райони регіону – Нікопольський та Криворізький.