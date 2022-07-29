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Снесло балконы, выбило окна и двери: Последствия обстрела домов в центре Славянска

29 июля 2022, 23:16

Снесло балконы, выбило окна и двери: Последствия обстрела домов в центре Славянска

Оккупанты обстреляли жилые дома в центре Славянска. Фото: «Новости Донбасса» Оккупанты обстреляли жилые дома в центре Славянска. Фото: «Новости Донбасса»

Сегодня, 29 июля, российские оккупанты снова обстреляли центр Славянска. Повреждены несколько жилых домов, рынок, коммерческие здания. Последствия обстрела видели журналисты «Новостей Донбасса».

Больше всего разрушений пришлось на пятиэтажку по улице Лозановича, 6. Ракета, упала прямо во дворе дома, оставив небольшую воронку в грунте. В здании же разрушения намного более серьезные. Вылетевшие окна, снесенные балконы, выбитые и искореженные двери квартир.

По словам жильцов соседних домов, удар был нанесен около двух часов ночи.

К счастью, говорят люди, в доме оставалось всего несколько человек. Остальные либо выехали из города, либо переселились в частный сектор.

На находящемся рядом рынке разбиты торговые ряды, пострадали помещения магазинов. В целом те или иные повреждения получили порядка пяти многоэтажек. В это же время российские снаряды разрушили частные дома на окраине города. Коммунальные службы ликвидируют последствия обстрелов.

За текущую неделю это уже второй обстрел центра Славянска, тогда тоже пострадали люди. Кроме того, российские войска сегодня нанесли удар по соседнему Краматорску.

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