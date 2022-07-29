Знесло балкони, вибило вікна та двері: Наслідки обстрілу будинків у центрі Слов'янська

29 липня 2022, 23:16

Знесло балкони, вибило вікна та двері: Наслідки обстрілу будинків у центрі Слов'янська

Окупанти обстріляли житлові будинки у центрі Слов'янська. Фото: «Новини Донбасу» Окупанти обстріляли житлові будинки у центрі Слов'янська. Фото: «Новини Донбасу»

Сьогодні, 29 липня, російські окупанти знову обстріляли центр Слов'янська. Пошкоджено кілька житлових будинків, ринок, комерційні будинки. Наслідки обстрілу бачили журналісти «Новин Донбасу».

Найбільше руйнувань припало на п'ятиповерхівку на вулиці Лозановича, 6. Ракета, впала прямо у дворі будинку, залишивши невелику вирву в ґрунті. У будівлі ж руйнації набагато серйозніші. Вікна, що вилетіли, знесені балкони, вибиті та понівечені двері квартир.

За словами мешканців сусідніх будинків, удар було завдано близько другої години ночі.

На щастя, кажуть люди, у будинку залишалося лише кілька людей. Інші або виїхали з міста, або переселилися у приватний сектор.

На ринку, що знаходиться поруч, розбиті торгові ряди, постраждали приміщення магазинів. Загалом ті чи інші пошкодження отримали близько п'яти багатоповерхівок. У цей же час російські снаряди зруйнували приватні будинки на околиці міста. Комунальні служби ліквідують наслідки обстрілу.

За цей тиждень це вже другий обстріл центру Слов'янська, тоді теж постраждали люди. Крім того, російські війська сьогодні завдали удару по сусідньому Краматорську.

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