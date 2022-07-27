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В прифронтовом Славянске продолжают организовывать «пенсионные рейсы»

27 июля 2022, 23:17

В прифронтовом Славянске продолжают организовывать «пенсионные рейсы»

В Славянске, который находится под постоянными обстрелами оккупантов, власть продолжает организовывать поездки пенсионеров за получением денег в соседний Краматорск. Как это происходит — видели журналисты «Новостей Донбасса». 

Проблемы с получением пенсий и других выплат у жителей прифронтового Славянска начались еще в апреле. Тогда прошла масштабная эвакуация всех финансовых структур области. Закрылись банки, большая часть отделений «Укрпочты», отделение Пенсионного фонда. На сегодняшний день в городе работает только два почтовых отделения, несколько банкоматов, которые периодически загружаются купюрами. А сами банки по-прежнему закрыты.

Единственная возможность получить выплаты — ехать в Краматорск. Это ближайший к Славянску город, где можно воспользоваться банком для того, чтобы забрать свои деньги. Но и на это решается не каждый, общественный транспорт не ходит, а такси — дорого. По словам пенсионером, за проезд в Краматорск и обратно просят 700 гривен.

Для того, чтобы помочь пожилым славянцам, местная администрация организовала бесплатные рейсы. Они отправляются по мере составления списков, в которые можно попасть, позвонив на горячую линию администрации. Обычно это два рейса в неделю. Люди едут не только за пенсией, но и за субсидиями, другими выплатами. Некоторые, чаще те, кому за 80, — просто для того, чтобы им помогли снять деньги в банкомате. 

Такие бесплатные туры, хоть как то облегчают тяжелую реальность жизни людей преклонного возраста, живущих в прифронтовом городе. С почти отсутствующей инфраструктурой, сложностями в доступе к продуктам и постоянным риском попасть под обстрел.

«Плохо конечно. Все больше и больше магазинов закрывается. Воды нет, таскаем каждый раз. Газа нет. Электропечку пришлось покупать, тратить деньги. А что делать», — рассказывает жительница Славянска.

Люди говорят, помогает выживать гуманитарная помощь, и соседи, которые держат огороды.

Тем не менее, славянцы не стремятся уезжать из города. У каждого на то свои причины: у кого-то нет денег или здоровья. А кто-то просто устал бежать от войны.

«Я уже из Горловки эвакуировалась три с половиной года назад. Там квартира разбитая. Мне некуда, не за что ехать, и три кота на руках... Каждый из нас, я еще по Горловке знаю, принимает решение сам за себя. Я понимаю, что я могу погибнуть, но пусть я лучше погибну так, в своих стенах, чем я буду где-то», — рассказывает жительница Славянска.

Война заставляет людей по-новому расставлять приоритеты и ставит перед нелегким выбором: уехать в неизвестность или остаться под риском смерти. Те, кто помоложе и посмелее, — выбирают первое. Тем, кто старше, и не может самостоятельно позаботиться о себе вдалеке от дома, остается второй вариант.

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