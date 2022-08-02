Генсек ООН заявив, що світ зіткнувся з ядерною небезпекою

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попереджає світ, що людство «всього в одному непорозумінні від ядерного знищення». Про це повідомляє Sky News.



Він заявив, що причина в кризах «з ядерним підтекстом», уточнивши, що йдеться про ситуацію на Близькому Сході, в Північній Кореї та в Україні.



«Поки що нам дуже щастило. Але успіх — це не стратегія. Це також не захист від геополітичної напруженості, яка переростає в ядерний конфлікт», - сказав Генсек ООН, зазначивши, що віддаляють світ від ядерного знищення «одне лише непорозуміння, один прорахунок», а зараз момент ядерної небезпеки, якої не було з часів холодної війни.

Антоніу Гутерріш повідомив також, що ядерні погрози стоять на порядку денному зустрічі у Нью-Йорку країн, які підписали договір про нерозповсюдження цієї зброї.