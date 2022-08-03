ВСУ вчера сбили российских крылатых ракет на сумму $91 млн — СМИ

Ракетная атака Украины 2 августа обошлась оккупантам около $91 миллиона, именно столько стоили семь российских ракет сбитых вчера ВСУ. Об этом сообщили журналисты «Forbes», отметив, что РФ использовала снаряды «Х-101» для вчерашней атаки.



Оккупационная армия использовала одни из самых дорогих ракет и только одна из них попала в цель, в зенитный ракетный комплекс во Львовской области, пишет «Forbes».



«Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты «Х-101» - $13 млн, «Калибр» - $6,5 млн, «Искандер» - $3 млн, «Оникс» - $1,25 млн, «Х-22» - $1 млн , «Точка-У» – $0,3 млн», - отметили журналисты.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что за сутки ВСУ были отражены девять попыток штурма оккупантов находящейся под контролем украинского правительства территории Луганщины, враг вынужден был отойти.