ЗСУ вчора збили російських крилатих ракет на суму $91 млн — ЗМІ

03 серпня 2022, 13:01

ЗСУ вчора збили російських крилатих ракет на суму $91 млн — ЗМІ

Ракетна атака України 2 серпня обійшлася окупантам близько $91 мільйона, саме стільки коштували сім російських ракет, які збитили учора ЗСУ. Про це повідомили журналісти Forbes, зазначивши, що РФ використала снаряди Х-101 для вчорашньої атаки.

Окупаційна армія використала одні з найдорожчих ракет і лише одна з них потрапила до цілі, до зенітного ракетного комплексу у Львівській області, пише «Forbes».

«Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, «Калібр» – $6,5 млн, «Іскандер» – $3 млн, «Онікс» – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, «Точка-У» – $0,3 млн», - зазначили журналісти.

Раніше голова Луганської ОВ Сергій Гайдай заявив, що за добу ЗСУ було відображено дев'ять спроб штурму окупантів території Луганщини, що знаходиться під контролем українського уряду, ворог змушений був відійти.

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