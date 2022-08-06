У Донецьку горів залізничний вокзал. «Кухар Путіна» приїхав до «ЛНР». Головне за день ►

06 серпня 2022, 00:06

У Донецьку горів залізничний вокзал. «Кухар Путіна» приїхав до «ЛНР». Головне за день ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Торецьк знову під обстрілом. Постраждала центральна частина міста.
  • На Донеччині триває обов'язкова евакуація. Поліція допомагає виїхати із сіл, де не вщухають обстріли.
  • Угруповання «ДНР» заявляє про захоплення селища Гладосове. Усі спроби російських військ прорватися на Бахмут із боку Луганщини безуспішні.
  • Окупанти посилили примусову мобілізацію на Луганщині. Як у нещодавно захоплених містах, так і в окупованих із 2014 року.
  • «Кухар Путіна» Пригожин приїхав на окуповану Луганщину.
  • У Донецьку горить залізничний вокзал. Під обстрілом лікарня у Куйбишевському районі.
  • Рівень смертності у Маріуполі зріс у 5 разів. У лікарнях умирає кожен четвертий пацієнт. Окупанти змінюють вікна у напівзруйнованих будинках.

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