У Донецьку горів залізничний вокзал. «Кухар Путіна» приїхав до «ЛНР». Головне за день ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Торецьк знову під обстрілом. Постраждала центральна частина міста.
- На Донеччині триває обов'язкова евакуація. Поліція допомагає виїхати із сіл, де не вщухають обстріли.
- Угруповання «ДНР» заявляє про захоплення селища Гладосове. Усі спроби російських військ прорватися на Бахмут із боку Луганщини безуспішні.
- Окупанти посилили примусову мобілізацію на Луганщині. Як у нещодавно захоплених містах, так і в окупованих із 2014 року.
- «Кухар Путіна» Пригожин приїхав на окуповану Луганщину.
- У Донецьку горить залізничний вокзал. Під обстрілом лікарня у Куйбишевському районі.
- Рівень смертності у Маріуполі зріс у 5 разів. У лікарнях умирає кожен четвертий пацієнт. Окупанти змінюють вікна у напівзруйнованих будинках.