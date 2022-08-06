У Донецьку горів залізничний вокзал. «Кухар Путіна» приїхав до «ЛНР». Головне за день ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Торецьк знову під обстрілом. Постраждала центральна частина міста.

На Донеччині триває обов'язкова евакуація. Поліція допомагає виїхати із сіл, де не вщухають обстріли.

Угруповання «ДНР» заявляє про захоплення селища Гладосове. Усі спроби російських військ прорватися на Бахмут із боку Луганщини безуспішні.

Окупанти посилили примусову мобілізацію на Луганщині. Як у нещодавно захоплених містах, так і в окупованих із 2014 року.

«Кухар Путіна» Пригожин приїхав на окуповану Луганщину.

У Донецьку горить залізничний вокзал. Під обстрілом лікарня у Куйбишевському районі.

Рівень смертності у Маріуполі зріс у 5 разів. У лікарнях умирає кожен четвертий пацієнт. Окупанти змінюють вікна у напівзруйнованих будинках.