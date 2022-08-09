Ночью российские войска обстреляли Харьков около четырех раз

Около двух ночи российская армия обстреляла Харьков не менее 4-х раз. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, на данный момент спасатели смогли обнаружить только два последствия ночных прилетов.



Под огонь оккупантов, как сообщает Терехов, попал Индустриальный район Харькова, прилет снаряда «фактически на пустыре повреждена электроопора и трамвайные рельсы», еще один прилет в районе окружной рядом с двухэтажным строением, не имеющим, по информации Терехова, никакого отношения к военной инфраструктуре. Осколками был поврежден фасад, частично крыша, выбиты окна.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что российская армия обстреляла два района Днепропетровской области – Никопольский и Синельниковский, ударив по Никополю 120 реативными снарядами.