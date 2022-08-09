«ДНР» заявила о четырех погибших и 17 раненых от обстрелов за сутки

На подконтрольной группировке «ДНР» территории в результате обстрелов за минувшие сутки погибли четыре мирных жителя. Об этом сообщает «СЦКК ДНР».



Смерти зафиксированы в Петровском районе Донецка, Ясиноватой и Горловке.



Ранения различной степени тяжести получили 17 человек в Кировском, Киевском, Куйбышевском, Петровском, Червоногвардейском районе Макеевки, Гольмовском, Светлодарске.



Также подчеркивается, что повреждено 45 домостроений в Петровском, Кировском, Куйбышевском, Киевском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, Гольмовском, Зайцево, а также три объекта гражданской инфраструктуры.