«ДНР» заявила про чотирьох загиблих та 17 поранених від обстрілів за добу

На підконтрольній угрупуванні «ДНР» території внаслідок обстрілів минулої доби загинули чотири мирні жителі. Про це повідомляє «СЦКК ДНР».



Смерті зафіксовано у Петрівському районі Донецька, Ясинуватій та Горлівці.



Поранення різного ступеня тяжкості отримали 17 осіб у Кіровському, Київському, Куйбишевському, Петрівському, Червоногвардійському районі Макіївки, Гольмівському, Світлодарську.



Також наголошується, що пошкоджено 45 будинків у Петрівському, Кіровському, Куйбишевському, Київському, Петрівському районах Донецька, Червоногвардійському районі Макіївки, Горлівці, Гольмівському, Зайцевому, а також три об'єкти цивільної інфраструктури.