У Луганській ОВА підтвердили обстріл бази ПВК «Вагнер» в окупованій Попасній

В окупованій російськими військами Попасній Луганській області завдано удару по базі ПВК «Вагнер». Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, уточнивши, що кількість загиблих військових РФ уточнюється.



Він зазначив, що окупанти стали активніше застосовувати штурмову та армійську авіацію, з повітря обстріляно три населені пункти Луганщини. За даними Сергія Гайдая, по регіону минулої доби російська армія запустила сім ракет, працювала ствольна артилерія ворога, чотири рази окупанти обстрілювали міста і села з реактивних систем залпового вогню, шість з мінометів і здійснили чотири танкові атаки. До того ж, окупанти здійснюють спроби провести розвідку переднього краю оборони ЗСУ в Луганській області.

Глава Луганської ОВА зазначив, що 14 серпня вісім ворожих атак було успішно відбито, а також знешкоджено розвідгрупу російських військ.

Також Сергій Гайдай розповів, що в окупованому Сєвєродонецьку зносять пошкоджені будинки, щоб, за його словами, «згодом знімати картину квітучого міста». Він нагадав, що у захоплених містах Луганщини люди поступово зневіряються в окупаційній владі.

«Так, жителі Сєвєродонецька більше місяця тому віддали свої персональні дані в обмін на обіцянку відновити житлові приміщення. Втім, до сих пір ніхто не прийшов навіть для обстеження. В багатьох багатоповерхівках міста пробито дах, вибито вікна, не кажучи вже про відсутність деяких стін. А перші примхи погоди дають про себе знати – нетривалий літній дощ перетворив життя містян в катастрофу. Важко уявити, що буде восени, за два тижні», - написав голова Луганської ОВА і заявив, що окупанти у Сєвєродонецьку визначили понад сотню багатоповерхівок, що підлягають знесенню та «активно цим займаються замість підготовки міста до зими», а відновлювати нічого не будуть, тому що, за інформацією Гайдая, все пошкоджене просто знесуть.

Нагадаємо, вчора, 14 серпня, українська армія завдала удару по штабу ПВК «Вагнер» в окупованій Попасній на Луганщині.