Вранці російська армія обстріляла територію двох громад Сумської області

Ранок 15 вересня у двох громадах Шосткинського району Сумської області розпочався з ворожого обстрілу з різних видів зброї. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив, що 12 пострілів з міномета та станкового автоматичного гранатомета та 10 пострілів зі стрілецької зброї було завдано по околиці міста Середина-Буда. А ще 10 разів вистрілили окупанти зі стрілецької зброї у напрямку одного із сіл Шалигинської громади.

Інформація про втрати та руйнування, за даними Живицького, не надходила.

Раніше голова військової адміністрації Слов'янська Вадим Лях повідомив, що місто зазнало чергового обстрілу військами Росії минулої ночі.