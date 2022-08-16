С начала августа из Донецкой области выехали более 5,5 тысяч человек

Большинство жителей Донецкой области эвакуированы, заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко в эфире всеукраинского марафона. Речь идет о той части области, которая до 24 февраля была подконтрольна украинской власти.



«Остается дома четверть населения области. С момента начала обязательной эвакуации выехали 5575 человек. Мы будем увеличивать по мере возможности темпы эвакуации», — сказал Кириленко.

Ранее Кириленко сообщил, что учреждения и объекты критической инфраструктуры на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области — работают.



Как сообщается, в отопительный сезон в дома жителей Донецкой области не будет поставляться тепло из-за отсутствия газа. И жителям Донецкой области необходимо эвакуироваться.