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С начала августа из Донецкой области выехали более 5,5 тысяч человек

16 августа 2022, 00:10

С начала августа из Донецкой области выехали более 5,5 тысяч человек

Большинство жителей Донецкой области эвакуированы, заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко в эфире всеукраинского марафона. Речь идет о той части области, которая до 24 февраля была подконтрольна украинской власти.

«Остается дома четверть населения области. С момента начала обязательной эвакуации выехали 5575 человек. Мы будем увеличивать по мере возможности темпы эвакуации», — сказал Кириленко.  

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Ранее Кириленко сообщил, что учреждения и объекты критической инфраструктуры на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области — работают.

Как сообщается, в отопительный сезон в дома жителей Донецкой области не будет поставляться тепло из-за отсутствия газа. И жителям Донецкой области необходимо эвакуироваться. 

 

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