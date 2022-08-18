Оккупанты разрушили и повредили 51 гражданский объект в Донецкой области за сутки

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Донбасса, нанесли 22 удара. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области и отметили, что есть раненые и погибшие среди мирного населения.



Российской армией разрушен и поврежден 51 объект в регионе – 40 жилых домов, коммунальное предприятие, школа, сельхозтехника, ангар и здание исправительной колонии.

Больше всего оккупанты обстреливали Авдеевку – правоохранителями задокументированы семь ударов по городу. Также массовым обстрелам подверглись города Бахмут, Дружковка, Красногоровка, Северск, Торецк, пгт Камышевка и Очеретино, села Желанное второе, Мемрик, Нетайлово, Первомайское, Федоровка и Светлое.

Оккупационные войска били по Донетчине ракетами ЗРК «С-300», РСЗО «Ураган», «Град», артиллерией и нанесли авиаудар.

Полиция задокументировала преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Сообщается также, что за сутки силами полиции с территории Донецкой области было эвакуировано 427 граждан. Всего с начала августа в более безопасные регионы выехало более 7000 человек, более 1300 из них – дети.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрелов со стороны российской армии за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области погибли три человека.