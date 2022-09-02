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Опубликованы фото разрушенного армией РФ Мариупольского краеведческого музея

02 сентября 2022, 16:44

Опубликованы фото разрушенного армией РФ Мариупольского краеведческого музея

Появились фото разрушенного обстрелами российских войск Мариупольского краеведческого музея. Материал опубликовал Мариупольский городской совет.

«Напомним, что до начала полномасштабного вторжения фонды музея насчитывали более 53 000 интересных экспонатов, в том числе и печатные издания. Краеведческий музей Мариуполя – старейший музей Донецкой области, коллекции которого рассказывали историю не только Мариуполя, но и всего приазовского края», - отметили в «ЯМариуполь. Культура».

Также сообщается, что в апреле в результате постоянных обстрелов оккупантов в краеведческом музее Мариуполя произошел пожар, а позже российская армия похитила и вывезла уцелевшие ценные экспонаты музея.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за минувшие сутки российская армия обстреляла 15 населенных пунктов региона, разрушив 20 гражданских объектов.

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