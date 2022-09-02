Опубліковані фото зруйнованого армією РФ Маріупольського краєзнавчого музею

З'явилися фото зруйнованого обстрілом російських військ Маріупольського краєзнавчого музею. Матеріал опублікувала Маріупольська міська рада.

«Нагадуємо, що до початку повномасштабного вторгнення фонди музею налічували понад 53 000 цікавих експонатів, у тому числі й друковані видання. Краєзнавчий музей Маріуполя - найстарший музей Донецької області, колекції якого розповідали історію не тільки Маріуполя, а й всього приазовського краю», - зазначили у «ЯМаріуполь. Культура».

Також повідомляється, що у квітні внаслідок постійних обстрілів окупантів у краєзнавчому музеї Маріуполя сталася пожежа, а пізніше російська армія викрала та вивезла вцілілі цінні експонати музею.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що минулої доби російська армія обстріляла 15 населених пунктів регіону, зруйнувавши 20 цивільних об'єктів.