Аварийным бригадам удалось вернуть свет в 11 населенных пунктов Донетчины

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 11 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за сутки аварийные бригады смогли вернуть электричество в дома 7274 семей в Бахмутском, Краматорском и Покровском районах.



«Вчера удалось выполнить ремонтные работы в Торецкой громаде. Более пяти тысяч семей громады снова со светом. Кроме того, военные предоставили разрешение на проведение работ в Авдеевской громаде, где удалось возобновить электроснабжение для более тысячи семей», — проинформировали в энергокомпании.



Там добавили, что энергетики смогли выполнить ряд ремонтов также в Константиновской и Покровской громадах.



«Самые сложные направления — Авдеевское, Бахмутское, Торецкое, Марьинское. Без света пока остаются 85 населенных пунктов области», – сообщили в ДТЭК.