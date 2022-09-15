Аварійним бригадам вдалося повернути світло у 11 населених пунктів Донеччини

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання в 11 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за добу аварійні бригади змогли повернути електрику у будинки 7274 сімей у Бахмутському, Краматорському та Покровському районах.



«Вчора вдалося виконати ремонтні роботи у Торецькій громаді. Понад п'ять тисяч сімей громади знову зі світлом. Крім того, військові надали дозвіл на проведення робіт в Авдіївській громаді, де вдалося відновити електропостачання понад тисячі сімей», — поінформували в енергокомпанії.



Там додали, що енергетики змогли виконати низку ремонтів також у Костянтинівській та Покровській громадах.



«Найскладніші напрямки — Авдіївський, Бахмутський, Торецький, Мар'їнський. Без світла поки що залишаються 85 населених пунктів області», — повідомили у ДТЕК.