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Зеленский: Кто-то должен вправить мозг руководству России

23 сентября 2022, 12:55

Зеленский: Кто-то должен вправить мозг руководству России

Мобилизованные российские граждане будут гибнуть в Украине ради амбиций президента РФ Владимира Путина, который хочет воевать и для которого они «куски мяса», заявил президент Украины Владимир Зеленский на ежегодном филантропическом саммите Forbes400.

«Даже я сейчас, президент страны, которая отстаивает свою свободу и против военных России, которые к нам пришли, но даже я сейчас говорю, что они [российские мобилизованные] люди, а для него [Путина] они куски мяса», — приводит слова Зеленского «Интерфакс-Украина».

«Я бы не хотел говорить, что война завершится тогда, когда закончатся эти люди, которых он отправляет на войну, я считаю, что война должна завершиться раньше, но кто-то должен вправить мозг их военно-политическому руководству РФ», — отметил президент, отвечая на вопросы.

По словам Зеленского, вопрос не в заявленной мобилизации 300 тысяч человек, так как в России все месяцы войны проводилась скрытая мобилизация.

«Людей принудительно мобилизовали, их кидали сюда, чтобы они погибли. Когда закончились кадровые офицеры, они начали брать разных пенсионеров, когда закончились пенсионеры, они начали брать молодых курсантов — это просто дети, которые приехали сюда гибнуть ради амбиций одного человека в мире, который хочет воевать. Он будет присылать этих людей, ему все равно, сколько этих людей», — пояснил Зеленский.

Он добавил, что Путин «точно никогда не говорит правды», и его слова потом не совпадают с его действиями.

«Для нас война завершится тогда, когда мы вернем свое, а лишнее нам не нужно», — подчеркнул президент Украины.

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