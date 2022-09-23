Зеленський: Хтось має вправити мозок керівництву Росії

23 вересня 2022, 12:55

Зеленський: Хтось має вправити мозок керівництву Росії

Мобілізовані російські громадяни гинуть в Україні заради амбіцій президента РФ Володимира Путіна, який хоче воювати і для якого вони "шматки м'яса", заявив президент України Володимир Зеленський на щорічному філантропічному саміті Forbes400.

«Навіть я зараз, президент країни, яка відстоює свою свободу і проти військових Росії, які до нас прийшли, але навіть я зараз говорю, що вони [російські мобілізовані] люди, а для нього [Путіна] вони шматки м'яса», — наводить слова Зеленського "Інтерфакс-Україна".

«Я б не хотів говорити, що війна завершиться тоді, коли закінчаться ці люди, яких він відправляє на війну, я вважаю, що війна має завершитися раніше, але хтось має вправити мозок їхньому військово-політичному керівництву РФ», — зазначив президент , відповідаючи на запитання.

За словами Зеленського, питання не в заявленій мобілізації 300 тисяч осіб, оскільки в Росії всі місяці війни проводилася прихована мобілізація.

«Людей примусово мобілізували, їх кидали сюди, щоби вони загинули. Коли закінчилися кадрові офіцери, вони почали брати різних пенсіонерів, коли закінчилися пенсіонери, вони почали брати молодих курсантів — це просто діти, які приїхали сюди гинути заради амбіцій однієї людини у світі, яка хоче воювати. Він надсилатиме цих людей, йому все одно, скільки цих людей», — пояснив Зеленський.

Він додав, що Путін «ніби ніколи не говорить правди», і його слова потім не збігаються з його діями.

"Для нас війна завершиться тоді, коли ми повернемо своє, а зайве нам не потрібно", - наголосив президент України.

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