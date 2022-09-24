Путін заборонив військовим командирам відступати з Херсона — ЗМІ

24 вересня 2022, 16:11

Путін заборонив військовим командирам відступати з Херсона — ЗМІ

Президент РФ Володимир Путін останніми тижнями більш активно зайнявся безпосереднім стратегічним плануванням у війні проти України. І, серед іншого, відхилив прохання військових командирів про дозвіл відступити з Херсона. Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, отриманої від представників американської адміністрації, російські командири пропонували залишити місто та організовано відступити за Дніпро — щоб зберегти особовий склад та військову техніку.

«Але такий відступ став би ще одним принизливим публічним визнанням поразки Путіна у війні та приніс би Україні другу велику перемогу за один місяць. Херсон був першим великим містом, захопленим росіянами під час первісного вторгнення... Його повернення стало б великим досягненням для президента України Володимира Зеленського», — наголошує NYT.

За словами джерел NYT, поінформованих про надзвичайно секретні розвіддані, відмова Путіна від виведення російських військ з Херсона призвела до зниження морального духу серед російських військовослужбовців. Вони були здебільшого відрізані від своїх ліній постачання та від основного угруповання, що знаходиться за Дніпром.

На думку американських офіційних осіб, розбіжності Путіна та його генералів щодо лінії фронту в Херсоні показують, наскільки критичною є ситуація на півдні України для обох сторін, що воюють. Попри нещодавні успіхи України на північному сході, територія навколо Херсона є важливим театром воєнних дій, що має серйозні стратегічні наслідки для Києва та Москви, пише видання. Якщо ЗСУ відкинуть російські сили ще далі, то під загрозою опиниться Кримський міст, у будівництво якого Путін вклав стільки сил.

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