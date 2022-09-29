Оккупанты мобилизовали почти всех мужчин в ОРДЛО — разведка

Российские оккупанты мобилизовали почти всех мужчин на временно захваченных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.



«По нашей оценке, после аннексии Россией оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей там тоже объявят мобилизацию», — заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.



Отмечается, что задача Украины состоит в том, чтобы нанести наибольшие потери России на поле боя, что вместе с санкциями и политической изоляцией повлияет на российскую экономику и общество.



Скибицкий рассказал о риске применения Россией тактического ядерного оружия.



«Удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также по важным командным центрам и критической инфраструктуре. Чтобы их остановить, нам нужны не только зенитные, но и противоракетные системы», — отметил представитель военной разведки Украины.