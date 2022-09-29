Резников о дополнительной мобилизации в Украине: Решение будет принимать Генштаб

Объявлять дополнительную мобилизацию в Украине или нет будет решать Генштаб. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» рассказал министр обороны Алексей Резников.



Министр отметил, что «есть определенные шаги, в частности, связаны с формированием резервов, их подготовкой».



Он также рассказал, что в Великобритании заканчивается обучение первой группы из 30 тысяч украинских военных.



«Это 10 тысяч, которые приедут полностью готовыми и знающими, что такое тактическая медицина, владение оружием. Они будут все одеты и со средствами защиты. Эту идею подхватили партнеры, и мы начинаем разворачивать места не только в Великобритании, где будут готовиться наши военнослужащие, и не только узкие специалисты, но и пехота», — подчеркнул Резников.



Общая мобилизация в Украине началась с 24 февраля.



Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что неотложной потребности в срочной мобилизации в ряды ВСУ нет, дальнейшая ситуация будет зависеть от хода войны.