Окупанти мобілізували майже всіх чоловіків у ОРДЛО — розвідка

Російські окупанти мобілізували майже всіх чоловіків на тимчасово захоплених територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.



«За нашою оцінкою, після анексії Росією окупованих територій Херсонської та Запорізької областей там теж оголосять мобілізацію», — заявив представник ГУР МО України Вадим Скибицький.



Зазначається, що завдання України полягає в тому, щоб завдати найбільших втрат Росії на полі бою, що разом із санкціями та політичною ізоляцією вплине на російську економіку та суспільство.



Скибицький розповів про ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї.



«Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту, де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також важливі командні центри та критична інфраструктура. Щоб їх зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи», — наголосив представник військової розвідки України.