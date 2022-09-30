«ДНР»: Из-за обстрелов Донецка и Горловки погибли мирные жители

На подконтрольной «ДНР» части Донецкой области в результате обстрелов за 29 сентября погибли два человека. Еще одна женщина погибла сегодня.



Как сообщает так называемый «СЦКК ДНР», вчера в Куйбышевском районе Донецка погибла женщина 1977 года рождения, в Никитовском районе Горловки — мужчина 1954 года рождения.



Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Кировском и Петровском районах Донецка, Никитовском и Калининском районах Горловки.



Сегодня в поселке Гольмовский в Горловке погибла женщина 1978 г.р.

На подконтрольной украинским властям части Донетчины в результате обстрелов за сутки погибли восемь человек. Еще 17 были ранены.



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