СНБО ввел новые санкции: В списке — дети Путина, артисты и олигархи

Совет национальной безопасности и обороны Украины 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против причастных к агрессивной войне против Украины. В перечень вошли более 3600 физических и юридических лиц. Об этом сообщает Минэкономики.
В частности, в списке фигурируют:
Также приняты санкции против иностранных граждан — так называемых «международных наблюдателей», участвовавших в «референдумах» на временно оккупированных территориях Украины.
Санкции введены и против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер, уточнили в ведомстве.
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