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СНБО ввел новые санкции: В списке — дети Путина, артисты и олигархи

01 октября 2022, 14:33

СНБО ввел новые санкции: В списке — дети Путина, артисты и олигархи

Совет национальной безопасности и обороны Украины 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против причастных к агрессивной войне против Украины. В перечень вошли более 3600 физических и юридических лиц. Об этом сообщает Минэкономики.

В частности, в списке фигурируют:

  • дети и родственники Владимира Путина и его близкого окружения;
  • представители региональных элит и властей России;
  • олигархи и их близкое окружение;
  • артисты и пропагандисты, включая граждан Украины;
  • коллаборанты, перешедшие на сторону врага;
  • высокопоставленные должностные лица государственных корпораций;
  • представители высшего руководящего состава Вооруженных сил России;
  • представители так называемых «правительств ЛНР/ДНР», оккупационной «власти» АР Крым и главари незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной территории Украины.

Также приняты санкции против иностранных граждан — так называемых «международных наблюдателей», участвовавших в «референдумах» на временно оккупированных территориях Украины.

Санкции введены и против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер, уточнили в ведомстве.

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