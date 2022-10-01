СНБО ввел новые санкции: В списке — дети Путина, артисты и олигархи

Совет национальной безопасности и обороны Украины 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против причастных к агрессивной войне против Украины. В перечень вошли более 3600 физических и юридических лиц. Об этом сообщает Минэкономики.



В частности, в списке фигурируют:

дети и родственники Владимира Путина и его близкого окружения;

представители региональных элит и властей России;

олигархи и их близкое окружение;

артисты и пропагандисты, включая граждан Украины;

коллаборанты, перешедшие на сторону врага;

высокопоставленные должностные лица государственных корпораций;

представители высшего руководящего состава Вооруженных сил России;

представители так называемых «правительств ЛНР/ДНР», оккупационной «власти» АР Крым и главари незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной территории Украины.

Также приняты санкции против иностранных граждан — так называемых «международных наблюдателей», участвовавших в «референдумах» на временно оккупированных территориях Украины.



Санкции введены и против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий ОПК, добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер, уточнили в ведомстве.

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