РНБО ввела нові санкції: У списку — діти Путіна, артисти та олігархи

Рада національної безпеки та оборони України 30 вересня ухвалила рішення про запровадження нових пакетів санкцій проти причетних до агресивної війни проти України. До переліку увійшли понад 3600 фізичних та юридичних осіб. Про це повідомляє Мінекономіки.



Зокрема, у списку фігурують:

діти та родичі Володимира Путіна та його близького оточення;

представники регіональних еліт та влади Росії;

олігархи та їхнє близьке оточення;

артисти та пропагандисти, зокрема громадяни України;

колаборанти, що перейшли на бік ворога;

високопосадовці державних корпорацій;

представники вищого керівного складу Збройних сил Росії;

представники так званих «урядів ЛНР/ДНР», окупаційної «влади» АР Крим та ватажки незаконних збройних формувань, які діють на окупованій території України.

Також ухвалено санкції проти іноземних громадян — так званих «міжнародних спостерігачів», які брали участь у «референдумах» на тимчасово окупованих територіях України.



Санкції запроваджено і проти ключових системоутворюючих компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер, уточнили у відомстві.

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