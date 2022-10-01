РНБО ввела нові санкції: У списку — діти Путіна, артисти та олігархи

Рада національної безпеки та оборони України 30 вересня ухвалила рішення про запровадження нових пакетів санкцій проти причетних до агресивної війни проти України. До переліку увійшли понад 3600 фізичних та юридичних осіб. Про це повідомляє Мінекономіки.
Зокрема, у списку фігурують:
Також ухвалено санкції проти іноземних громадян — так званих «міжнародних спостерігачів», які брали участь у «референдумах» на тимчасово окупованих територіях України.
Санкції запроваджено і проти ключових системоутворюючих компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер, уточнили у відомстві.
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