Путин внес в Госдуму проекты законов о включении четырех украинских регионов в состав РФ

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроекты о принятии в состав Российской Федерации оккупрованных «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщило российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.



Согласно документам, в РФ будут образованы «новые субъекты» — две «республики» и две области.



Как заявил глава комитета Павел Крашенинников, законопроекты планируется рассмотреть в Госдуме 3 октября, а в Совете Федерации — 4 октября, а после подписания Путиным будут внесены изменения в ст. 65 Конституции РФ, где будут указаны соответствующие наименования регионов.​​​​​



Законопроектами предусмотрено, что обращение украинской гривны на этих территориях будет допускаться до 1 января 2023 года, потом российский рубль станет единственной денежной единицей. Кроме того, по словам Крашенинникова, до 1 июня 2023 года в «новых субъектах» РФ будут созданы «территориальные органы федеральных органов исполнительной власти».

Ранее Конституционный суд РФ (КС РФ) одобрил пакет документов о «принятии» оккупированных «ДНР» и «ЛНР», а так же Херсонской и Запорожской областей в состав России.