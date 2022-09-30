Путин призвал Украину вернуться к переговорам, аннексируя территории

Президент России Владимир Путин призвал Украину вернуться к переговорам. Это заявление прозвучало во время церемонии подписания договоров о «вхождении» оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, Запорожской и Херсонской областей в состав России.



«Россия готова к переговорам с Украиной. Мы призываем Киевский режим немедленно прекратить огонь, боевые действия и вернуться за стол переговоров», — заявил Путин.



При этом он заявил, что люди на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях «становятся навсегда нашими гражданами».



Путин подчеркнул, что «мы будем защищать свою землю всеми своими силами и средствами».

Псевдореферендумы по вопросу о «вхождении в состав России» оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Луганской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам на оккупированной части Донецкой области за вхождение в состав РФ якобы проголосовали 99,23% участников «голосования», на Луганщине — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.



Украина и страны Запада считают эти «референдумы» фарсом и не признают их результатов. США и ЕС анонсировали новые санкции против России.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия признает результаты «референдумов», то ему больше не о чем разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным.