Папа Римский призвал остановить войну в Украине и осудил аннексию территорий

Папа Римский Франциск призвал прекратить войну в Украине, осудил аннексию украинских территорий Россией, призвал уважать территориальную ценность и права меньшинств. Об этом сообщает Vatican News.

Отмечается, что Франциск решительно осудил серьезную ситуацию, которая в последние дни создалась из-за очередных действий российского агрессора, которые противоречат принципам международного права. Она привела к усилению угрозы ядерной эскалации, грозя неконтролируемыми и катастрофическими последствиями на мировом уровне.



Папа Римский обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, «умоляя его остановить, также и из любви к своему народу, эту спираль насилия и смерти».



Он направил другой призыв к президенту Украины Владимиру Зеленскому — быть открытым к серьезным мирным предложениям.



Франциск настойчиво просил всех активных деятелей международной жизни и политических лидеров стран сделать все то, что в их силах, чтобы положить конец продолжающейся войне.

«Ход войны в Украине стал настолько серьезным, сокрушительным и угрожающим, что вызывает большое беспокойство. Поэтому сегодня я хочу посвятить этой теме все размышления перед молитвой "Ангел Господень". В действительности, эта ужасная и невероятная рана человечества, вместо того, чтобы заживать, продолжает еще больше кровоточить, угрожая расшириться», — заявил Папа Римский.



«Меня глубоко мучают реки крови и слез пролитые в течение этих месяцев. Я опечален тысячами жертв, особенно среди детей, и большими разрушениями, которые оставили без дома много людей и семей, неся угрозу холода и голода на больших территориях. Определенные поступки никогда нельзя оправдать! Никогда! Это ужасно, что мир изучает географию Украины через такие названия как Буча, Ирпень, Мариуполь, Изюм, Запорожье и другие местности, ставшие местами неописуемых страданий и страха. Что уж и говорить о том факте, что мир снова стоит перед ядерной угрозой? Это абсурд.



Что еще должно случиться? Сколько крови еще должно пролиться, чтобы мы поняли, что война никогда не является решением, а только уничтожением? Во имя Бога и во имя чувства человечности, живущего в каждом сердце, повторяю призыв, чтобы немедленно достичь прекращения огня. Пусть замолчит оружие и давайте искать условия для того, чтобы начать переговоры, способные привести к решениям, которые не навязаны силой, а являются согласованными, справедливыми и стабильными», — призвал Папа Римский Франциск.