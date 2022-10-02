Путін вніс до Держдуми проекти законів щодо включення чотирьох українських регіонів до складу РФ

02 жовтня 2022, 18:57

Путін вніс до Держдуми проекти законів щодо включення чотирьох українських регіонів до складу РФ

Президент Росії Володимир Путін вніс на розгляд Держдуми законопроекти щодо прийняття до складу Російської Федерації окупованих «ДНР», «ЛНР», Херсонської та Запорізької областей. Про це повідомило російське пропагандистське видання ТАРС із посиланням на комітет Держдуми з держбудівництва та законодавства.

Згідно з документами, в РФ будуть утворені «нові суб'єкти» — дві «республіки» та дві області.

Як заявив голова комітету Павло Крашенінніков, законопроекти планується розглянути у Держдумі 3 жовтня, а в Раді Федерації – 4 жовтня, а після підписання Путіним будуть внесені зміни до ст. 65 Конституції РФ, де будуть зазначені відповідні найменування регіонів.

Законопроектами передбачено, що обіг української гривні на цих територіях допускатиметься до 1 січня 2023 року, потім російський рубль стане єдиною грошовою одиницею. Крім того, за словами Крашенінникова, до 1 червня 2023 року в «нових суб'єктах» РФ буде створено «територіальні органи федеральних органів виконавчої влади».

Раніше Конституційний суд РФ (КС РФ) схвалив пакет документів про «прийняття» окупованих «ДНР» та «ЛНР», а також Херсонської та Запорізької областей до складу Росії.

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