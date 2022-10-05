Оккупанты обстреляли 11 частных домов в Донецкой области за сутки

Правоохранители документируют последствия российских обстрелов в 10 населенных пунктах Донбасса. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы и раненые.



За минувшие сутки оккупанты совершили 16 огневых атак региона. Российские войска обстреливали города Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Часов Яр, села Новый Комар, Новоселовка Первая, Карловка, Раздолевка, Шевченко, Ивановское.

Армия РФ обстреливала Донетчину авиацией, РСЗО «Ураган», «Град», артиллерией, разрушив и повредив 11 частных домов.

«За предыдущие сутки зафиксирован ракетный удар по городу Константиновка, обстрелы поселков Красная Гора и Северное. Российские снаряды попали в дома жителей. По предварительным данным, люди не пострадали», - отметили правоохранители.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 309 человек, с начала обязательной эвакуации более 21 500 человек, в том числе 3481 – дети, 1073 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Кременной российские оккупанты отключили связь и выписали из больницы всех гражданских пациентов.