Окупанти обстріляли 11 приватних будинків на Донеччині за добу

Правоохоронці документують наслідки російських обстрілів у 10 населених пунктах Донбасу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви та поранені.



Минулої доби окупанти здійснили 16 вогневих атак на регіон. Російські війська обстрілювали міста Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Часів Яр, села Новий Комар, Новоселівка Перша, Карлівка, Роздолівка, Шевченко, Іванівське.

Армія РФ обстрілювала Донеччину авіацією, РСЗВ «Ураган», «Град», артилерією, зруйнувавши та пошкодивши 11 приватних будинків.

«За попередню добу зафіксовано ракетний удар по місту Костянтинівка, обстріли селищ Красна Гора та Північне. Російські снаряди поцілили в оселі мешканців. За попередніми даними, люди не постраждали», - наголосили правоохоронці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 309 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 21 500 осіб, у тому числі 3481 – дітей, 1073 – людей з інвалідністю.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що в Кремінній російські окупанти відключили зв'язок і виписали з лікарні всіх цивільних пацієнтів.