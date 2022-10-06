Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Українські захисники відтісняють російську армію на Луганщині. Декілька населених пунктів уже звільнено.
- У «ЛНР» визнали, що Кремінна та Сватове у небезпеці.
- Виїзд гуманітарних колон на окуповану територію Запорізької області заборонено.
- Тимофєєв «Ташкент» хоче вирушити воювати проти України.
- Путін ратифікував договори про захоплення Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями Росією. Їх очолять Пушилін, Пасічник, Сальдо та Балицький.
- Місія ООН не їде до Оленівки з міркувань безпеки. Хто не дає гарантій?