РФ принудительно депортировала более 1,6 миллиона украинцев

1,6 миллона украинцев насильно депортированы в Россию. Об этом во время обращения к участникам сессии Генеральной ассамблеи Организации американских государств (ОАГ), которая продолжается в Лиме, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.







«Уже более 1,6 млн. украинцев принудительно депортированы в Россию. Они рассеяны по территории этого государства, разбросаны по отдаленным регионам России. У многих из них отобрали документы, многие прошли через страшные фильтрационные лагеря оккупантов, где над ними издевались и запугивали. Это люди. Но для России это тоже ресурс», — сказал он.

Владимир Зеленский призвал участников сессии ОАГ поддержать Украину на нескольких уровнях, чтобы ускорить наступление мира для украинского народа.



«Первый – это международные организации, в том числе Генеральная Ассамблея ООН. Пожалуйста, поддерживайте нас в голосованиях по осуждению российских агрессивных шагов. Это наш с вами общий интерес – чтобы никто в мире больше не мог вступать в такие захватнические войны, как российская война против Украины. И чтобы никто в мире не думал, что имеет право на преступные аннексии земель других народов, как считает Россия», — заявил президент.



Второй уровень, как сказал Зеленский, национальный. Украина, по его словам, нуждаемся в принципиальности американских государств. Зеленский призвал не разрешать использовать американские экономики для того, чтобы финансировать войну и военные преступления, «не связывать себя с теми, кто неизбежно будет осужден международным сообществом».

«Пожалуйста, избегайте того, чтобы ваши компании и страны были связаны с физическими и юридическими лицами России, через которых это государство осуществляет свой террор против Украины. Поддерживайте санкции против России. Ограничивайте свои торговые операции с Россией. Защитите себя от риска загрязнить свою репутацию связями с государством-террористом и его компаниями. И ограничьте ее возможности продолжать эту захватническую войну против Украины», — сказал Зеленский.

Третий уровень поддержки, по словам президента, в котором нуждается Украина, – это уровень обычных людей. Он призвал распространять правду о войне РФ против Украины, говорить об этом.

Вчера, 5 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за сутки украинские военные освободили три населенных пункта в Херсонской области.