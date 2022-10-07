СМИ: Зеленский и Путин согласились посетить саммит G20

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер РФ Владимир Путин согласились посетить саммит стран G20 в Индонезии в ноябре. Об этом заявил посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис, передает The National.



Ни украинский, ни российский МИД не ответили на запросы издания, отмечает The National.



В комментарии «РИА Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия будет участвовать в саммите G20, но формат по-прежнему не определен.



В то же время пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии изданию «Страна» заявил, что окончательное решение об участии Зеленского в саммите еще не принято.