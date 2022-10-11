Крымский мост после взрыва: пробки и план ремонта ►

Вышел новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:
- Восстановят ли Крымский мост — и когда? Ситуация — и прогнозы относительно сроков.
- Пробки на въезде на мост. Ростуризм призывает отдыхающих ехать в Крым.
- Скопление грузовиков в очереди на паромную переправу.
- Автобусное сообщение с полуостровом временно организовано через паромную переправу.
- В Джанкое разрушен жилой дом из-за неосторожности российских военных.
- Онлайн-ритейлер Ozon временно приостановил прием заказов от жителей Крыма из-за перебоев в транспортном сообщении с полуостровом; «почта России» предупреждает о задержках.
- В детских садах Севастополя обнаружили просроченные продукты.
- Севастопольские рестораторы жалуются на убытки и опасаются банкротства.