Кримський міст після вибуху: пробки та план ремонту ►

Вийшов новий дайджест «Крим сьогодні», теми випуску:
- Чи відновлять Кримський міст і коли? Ситуація – і прогнози щодо термінів.
- Затори на в'їзді на міст. Ростуризм закликає відпочиваючих їхати до Криму.
- Скупчення вантажівок у черзі на поромну переправу.
- Автобусне сполучення з півостровом тимчасово організовано через поромну переправу.
- У Джанкої зруйновано житловий будинок через необережність російських військових.
- Онлайн-рітейлер Ozon тимчасово призупинив прийом замовлень від мешканців Криму через перебої у транспортному сполученні з півостровом; "пошта Росії" попереджає про затримки.
- У дитячих садках Севастополя виявили прострочені продукти.
- Севастопольські ресторатори скаржаться на збитки та побоюються банкрутства.