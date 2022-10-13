Российские военные обстреляли 13 населенных пунктов Донбасса за сутки

Правоохранители задокументировали 31 удар армии РФ по Донбассу за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы и раненые.

Армия РФ атаковала 13 населенных пунктов - города Бахмут, Авдеевка, Курахово, Торецк, Красногоровка, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, села Опытное, Карловка, Ильинка, Берховка, Иванополье, Орловка.

Оккупанты обстреливали регион из артиллерии, танков, РСЗО «Град», «Ураган», минометов. Российскими снарядами разрушены и повреждены 24 гражданских объекта – 13 жилых домов, школа, котельная, торговые павильоны, магазин, хозяйственные сооружения.

Пятнадцать раз военные РФ ударили по Авдеевке. Один из прилетов, который произошел около 8 часов утра, унес жизни гражданских жителей, есть травмированные. В городе, по информации полиции, поврежден многоквартирный дом и объекты инфраструктуры.

«Из артиллерии русские военные обстреляли Бахмут. Разрушения получили 8 частных домов, хозяйственные постройки и гаражное помещение», - написали полицейские.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 221 человек, с начала обязательной эвакуации более 23 300 человек, среди них 3721 – дети, 1233 – люди с инвалидностью.

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