Правозахисники: Росія відправила на війну з Україною понад 15 тисяч в'язнів

13 жовтня 2022, 14:25

Правозахисники: Росія відправила на війну з Україною понад 15 тисяч в'язнів

З середини літа на війну з Україною відправили щонайменше 15 130 ув'язнених. Про це пише Telegram-канал Avtozak LIVE на підставі даних російських правозахисних організацій «Русь, що сидить», «Гулагу.нет» та фонду «На захист прав ув'язнених».

Згідно з даними правозахисників, «вербування» проводили співробітники ПВК «Вагнер» та міністерства оборони РФ. Найбільш відомі випадки у Ростовській та Брянській областях та в республіці Мордовія. Відомо, що «вербувальники» побували в колоніях центральної Росії та на Уралі.

«За повідомленнями засуджених та їхніх родичів, до більшості виправних колоній прилітав особисто Євген Пригожин. Він агітував їхати на війну. Загалом промови, з якими "вербувальники" виступали перед ув'язненими, були абсолютно однакові», - йдеться у повідомленні.

Правозахисники наголошують, що не розуміють юридичних підстав, на яких російських ув'язнених ешелонами вивозять із колоній та відправляють воювати на боці незаконного збройного формування.

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