В українські виші вступило майже 11 тисяч абітурієнтів з окупованих територій

В українські виші вступило майже 11 тисяч абітурієнтів з окупованих та прифронтових територій. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет під час прес-конференції, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«Ми забезпечили можливість вступу до вишів із особливо небезпечних територій, з окупованих територій, через центри "Крим-Україна", "Донбас-Україна". Ті механізми, які ми запровадили цього року, дало можливість суттєво збільшити, у п'ять разів, кількість таких абітурієнтів порівняно з минулим роком», - сказав він.



За словами міністра, якщо минулого року було 2004 абітурієнти з окупованої території, то цього року – майже 11 тисяч.