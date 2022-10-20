«Укренерго» просить мешканців чотирьох областей терміново знизити споживання електроенергії

«Укренерго» фіксує швидке зростання споживання електроенергії в центральних областях країни, тому диспетчерський центр змушений запровадити в цьому регіоні тимчасове контрольоване обмеження споживання. Про це повідомляє прес-служба компанії.



«Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново знизити споживання електроенергії! Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту ушкодженого терористичними атаками обладнання», - йдеться у повідомленні.



В Укренерго нагадали, що час відключення конкретних вулиць визначає оператор розподільчих мереж.