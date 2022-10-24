СБУ виклала записи розмов президента «Мотор Січі» про співпрацю з РФ після 24 лютого

Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, які підтверджують його співпрацю з Росією.



За даними СБУ, Богуслаєв продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних гелікоптерів навіть після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого. На підтвердження цього було опубліковано відповідні розмови президента «Мотор Січі» із керівниками російських військових підприємств.



Також було опубліковано фрагмент розмови березня 2022 року, в якій Богуслаєв, коментуючи російський ракетний обстріл території свого заводу в Запоріжжі, сказав, що «ми без жодної злості до цього ставимося».

Напередодні СБУ повідомила про затримання президента «Мотор Січі» В'ячеслаєва Богуславєва та начальника одного із департаментів підприємства. Їм оголосили про підозру в колабораційній діяльності та допомогу державі-агресору.



«Мотор Січ» розробляє, виробляє, ремонтує та обслуговує авіаційні газотурбінні двигуни та промислові газотурбінні установки.