Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В школах оккупированного Мелитополя тотальная нехватка кадров — Федоров

27 октября 2022, 12:45

В школах оккупированного Мелитополя тотальная нехватка кадров — Федоров

В школах захваченного войсками РФ Мелитополя Запорожской области не хватает учителей. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

«Учителя-коллаборанты из временно оккупированного Мелитополя почувствовали запах жареного и бегут из школ», - написал он, отметив, что в 13-й школе уволились почти все учителя.

Также он рассказал, что «в других заведениях у оккупантов тотальная нехватка кадров» и привел в приммер мелитопольскую школу №16, где классными руководителями стали военный-чеченец и студентка фейкового университета, который открыли оккупанты на базе захваченных мелитопольских высших учебных заведений.

Иван Федоров написал, что благодарен мелитопольским педагогам, более 90% которых не пошли на сотрудничество с оккупантами.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.

Еще по теме

Места
Мелитополь Запорожская область
Прочее
Война Оккупация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:23
В оккупированном Шахтерске — масштабный пожар
12:58
Донецк под обстрелом, ранены пять человек
12:45
В школах оккупированного Мелитополя тотальная нехватка кадров — Федоров
11:04
«ЛНР» изменила время комендантского часа: Перечень городов и районов
10:01
«ЛНР»: В лесополосе подорвался мужчина, и выехавшие за ним саперы
09:52
Оккупанты в Северодонецке пытаются провести инвентаризацию квартир
09:28
«ДНР» заявила о ранении жителя Донецка
09:03
Балаклавскую ТЭС атаковал беспилотник, заявили оккупанты
00:52
Россия тренируется наносить ядерный удар — главное за день ►
23:42
План возвращения Крыма: Что выберет Украина ►
22:13
В оккупированном Шахтерске горят цистерны с топливом
21:28
В оккупированном Мариуполе изгоняли «бесов Азова‎»‎
21:02
Российские спецслужбы задержала жителя Луганщины по обвинению в «госизмене»
20:21
РФ разрешила донецким водителям не менять права «‎ДНР»
17:05
Оккупанты вывезли из Херсона останки Потемкина
все новости
14:19
Спасатели ликвидировали пожар в Краматорске
13:53
«Зерновая инициатива»: Из портов Украины экспортировано 9 млн тонн агропродукции
13:45
Войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру: Где вводят жесткие ограничения
13:37
Генштаб: Мобилизация проводится и будет проводиться по плану
13:23
В оккупированном Шахтерске — масштабный пожар
12:58
Донецк под обстрелом, ранены пять человек
12:45
В школах оккупированного Мелитополя тотальная нехватка кадров — Федоров
12:33
В Минобороны назвали число украинцев, освобожденных из плена
12:06
РФ наносит ракетные удары, чтобы лишить украинцев тепла и света — Минобороны
11:41
В расследовании взрыва на Крымском мосту РФ далека от реальности — СБУ
11:41
ВСУ уничтожили 18 беспилотников, атаковавших критические объекты
11:26
Армия РФ за сутки разрушила 18 гражданских объектов в Донецкой области
11:04
«ЛНР» изменила время комендантского часа: Перечень городов и районов
10:34
В Славянске жителям развозят твердое топливо на зиму: Как получить
10:31
Утром ВСУ сбили вертолет и самолет армии РФ
все новости
ВИДЕО
В оккупированном Шахтерске — масштабный пожар
27 октября, 13:23
Донецк под обстрелом, ранены пять человек
27 октября, 12:58
Россия тренируется наносить ядерный удар — главное за день ►
27 октября, 00:52

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама