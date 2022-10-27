В школах оккупированного Мелитополя тотальная нехватка кадров — Федоров

В школах захваченного войсками РФ Мелитополя Запорожской области не хватает учителей. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.



«Учителя-коллаборанты из временно оккупированного Мелитополя почувствовали запах жареного и бегут из школ», - написал он, отметив, что в 13-й школе уволились почти все учителя.

Также он рассказал, что «в других заведениях у оккупантов тотальная нехватка кадров» и привел в приммер мелитопольскую школу №16, где классными руководителями стали военный-чеченец и студентка фейкового университета, который открыли оккупанты на базе захваченных мелитопольских высших учебных заведений.

Иван Федоров написал, что благодарен мелитопольским педагогам, более 90% которых не пошли на сотрудничество с оккупантами.

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