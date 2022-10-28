Окупанти всю ніч били по Нікопольському району, багато зруйнованих будинків

Нікопільський район. Фото: ОВА

Російські війська всю ніч обстрілювали з РСЗВ «Град» та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це поінформував керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Росіяни накрили вогнем три громади: Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську. Людей не зачепило. У Нікополі пошкоджено з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Обірвані лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді пошкоджено дачні будинки та електромережі. Без електрики майже тисяча сімей. Енергетики вже почали відновлення», — зазначив Резніченко.