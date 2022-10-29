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Сотни машин ждут погрузки на паром в Крым

29 октября 2022, 00:49

Сотни машин ждут погрузки на паром в Крым

Вышел наш новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:

  • Проблемы на Керченской переправе: сотни машин ожидают погрузки, многие ждут уже вторую неделю.
  • Ремонт Крымского моста: ситуация, дедлайны, когда закончат работы?
  • Простой грузовиков вызывает подорожание товаров в Крыму.
  • Балаклавская ТЭС возобновила работу в нормальном режиме после атаки беспилотника: все подробности.
  • Белый дом утверждает, что специалисты из Ирана по-прежнему остаются в Крыму.
  • В Крыму для мобилизованных разработаны сценарии, включающие психологические квесты и подготовлена полоса препятствий с условиями, максимально приближенными к боевым.
  • В Севастополе Черноморский флот судится с людьми из-за счетов за отопление.
  • Власти Севастополя решили ограничить продажу алкоголя на время проведения мобилизации.
  • В Крыму выявили хищение бюджетных средств на 7 миллионов рублей.
  • В Севастополе запретили фотографировать и снимать катера и паромы. В Ялте — запрет на рыбалку.

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