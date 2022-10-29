Сотни машин ждут погрузки на паром в Крым

Вышел наш новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:
- Проблемы на Керченской переправе: сотни машин ожидают погрузки, многие ждут уже вторую неделю.
- Ремонт Крымского моста: ситуация, дедлайны, когда закончат работы?
- Простой грузовиков вызывает подорожание товаров в Крыму.
- Балаклавская ТЭС возобновила работу в нормальном режиме после атаки беспилотника: все подробности.
- Белый дом утверждает, что специалисты из Ирана по-прежнему остаются в Крыму.
- В Крыму для мобилизованных разработаны сценарии, включающие психологические квесты и подготовлена полоса препятствий с условиями, максимально приближенными к боевым.
- В Севастополе Черноморский флот судится с людьми из-за счетов за отопление.
- Власти Севастополя решили ограничить продажу алкоголя на время проведения мобилизации.
- В Крыму выявили хищение бюджетных средств на 7 миллионов рублей.
- В Севастополе запретили фотографировать и снимать катера и паромы. В Ялте — запрет на рыбалку.