Франция работает над возможностью вывоза из Украины зерна сухопутными путями

Франция разрабатывает вариант вывоза из Украины зерна сухопутными путями - через Румынию и Польшу. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Франции Марк Фено в эфире радиостанции RMC, передает France24.



«Мы изучаем возможность того, чтобы вывозить зерно наземными путями, если его нельзя перевозить через Черное море... В частности, рассматриваем сухопутные пути через Румынию и Польшу», - сказал он.



29 октября Россия заявила о своем выходе из «зернового соглашения» якобы из-за атаки Украины на корабли Черноморского флота.



В тоже время, ООН, Турция и Украина согласовали план перемещения 16 судов по «зерновому коридору» в Черном море. Стороны предупредили РФ.